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Bu haber 26 Ağustos 2018 23:34:59 Tarihinde eklenmiştir.

‘Ben Sadece Senin Babanım’

Şanlıurfa'lı Türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses’in gazetelere verdiği “Benim babam müziğin de babası” demecine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

‘Ben Sadece Senin Babanım’

Şanlıurfa'lı Türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses’in gazetelere verdiği “Benim babam müziğin de babası” demecine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses’in gazetelere verdiği  “Benim babam müziğin de babası” demecine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazete kupürünün Ahmet Kaya’nın "Bu adam benim babam" şarkısıyla yapılmış klibini paylaşan Tatlıses, “Müziğin o kadar çok babaları var ki; bana orda yer yok...” ifadelerini paylaştı.

Tatlıses oğlunun açıklamasıyla ilgili şunları yazdı:

“Ben sadece senin babanım oğlum... Müziğin o kadar çok babaları var ki; bana orda yer yok... On beş gün Bodrum’da kaldım, İdo’yla 3 defa selamlaştık o kadar... Bodrum konserleri bir yandan, Çeşme’si, Ayvalık’ı, Avşa’sı, Kıbrıs’ı, Mersin’i bir yandan maşallah ama insan evladını özlüyor işte... Sevenleri oğlumu benden çaldılar vermiyorlar, 3 gündür İzmir’deyim habire etrafımda geziyorlar... İdo’yu göremedim, isyanlardayım... ALLAH hepimizin evladına sağlık versin, anne babalara bu da yeter...”

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