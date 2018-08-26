Urfa’da Skandal Kavga, 7 Yaralı 7 Gözaltı!

Kavgaya Akrabalarda Dâhil Oldu

Şanlıurfa’da dün öğlen saatlerinde meydana gelen kavga ‘Yok Artık’ dedirtti. Ekmek sırası yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, fırında ekmek sırasında olan 2 kişi arasında, ekmek sırası yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı gören 2 tarafında akrabalarının kavgaya karışması üzerine, ortalık kan gölüne döndü. Av tüfeği, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı sıra kavgasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.Kavga ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.