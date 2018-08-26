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Bu haber 26 Ağustos 2018 22:07:50 Tarihinde eklenmiştir.

Demirkol: Yanan İşyerlerinin İnşaatını Biz Yapacağız

Oduncular ve Keresteciler Sitesinde, geçen 22 Ağustos’ta yangın çıktı. Yangın haberini alan Başkan Fevzi Demirkol da, hemen olay yerine giderek esnafın yanında oldu.

Demirkol: Yanan İşyerlerinin İnşaatını Biz Yapacağız

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Kurban Bayramının 2’nci günü gecesinde yangın olayının meydana geldiği Oduncular ve Keresteciler Sitesini ziyaret etti. Olayın yaşandığı, bölgeye giderek, kurduğu kriz masasıyla yangına müdahale için Haliliye Belediyesinin su sıkma özelliği olan araçlarını olay yerine yönlendiren Başkan Demirkol, yangında hasar gören işyerlerinin inşaatını yapacakları müjdesini de esnafa iletti.

BAŞKAN DEMİRKOL, OLAY YERİNDE ESNAFIN YANINDA OLDU

Haliliye İlçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde bulunan Oduncular ve Keresteciler Sitesinde, geçen 22 Ağustos’ta yangın çıktı. Yangın haberini alan Başkan Fevzi Demirkol da, hemen olay yerine giderek esnafın yanında oldu.

KRİZ MASASI KURDU

Başkan Fevzi Demirkol, yangın haberiyle birlikte kurduğu kriz masasıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı, su sıkma özelliği olan arazözleri ve kamyon ve iş makinelerini olay yerine yönlendirdi. Yangın yerine yönlendirilen çok sayıda arazöz, yangını söndürme ve soğutma çalışmalarında, itfaiye ve diğer kamu kurumlarına ait araçlarla birlikte görev aldı. Yangın söndürme ve soğutma işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte oluşan enkaz, Haliliye Belediyesinin iş makinesi ve kamyonlarıyla yangın yerinden taşındı.

YANGIN SONRASI ESNAFA ZİYARET

Başkan Fevzi Demirkol, yangın sonrası yaralarını saran esnafı ziyaret etti. İşyerleri yanan esnaf ile büyük bir faciadan dönülen Oduncular ve Keresteciler Sitesindeki diğer esnafla görüşüp, her türlü konuda kendilerine destek olacaklarını söyleyen Başkan Demirkol, beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Bağış ve Cuma Demir ile birlikte Oduncular ve Kömürcüler Odasına geçti. Burada Oda Başkanı Hadi Öğe, oda yönetimi ve esnaflar tarafından karşılanan Başkan Demirkol, bir kez daha esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Fevzi Demirkol’a, olay anından itibaren esnafa verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Oda Başkanı Hadi Öğe, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Talihsiz kazada, Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Demirkol, yangının çıktığı andan itibaren olayı takip etti. Başkanımız ekibiyle birlikte bizi yalnız bırakmadı. Başkanımız, hasara tespiti ve esnafla görüşmek için odamızı ziyaret etti. Bunun için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendisini taktirle karşılıyoruz.”

“HABERİ ALIR ALMAZ, OLAY YERİNE GİTTİK”

Başkan Fevzi Demirkol da, yaşanan olayı hatırlatarak, o gece haberi alır almaz olay yerine gittiklerini söyledi. Esnafın her zaman yanında olacaklarının altını çizen Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kurban Bayramının 2’nci günü, esnafımızın helalinden ekmeğini kazandığı Oduncular Pazarında yangın çıktı. Maalesef bu yangında bazı iş yerlerimiz zarar gördü. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bu hususta esnafımıza geçmiş olsun diyorum. O gece, yangın haberini alır almaz, Haliliye Belediyesi olarak tankerlerimiz, arazözlerimizle, iş makinelerimizle, su sıkma özelliği olan araçlarımızla olay yerine geldik ve ekiplerimiz o gece yangın sönene kadar olay yerindeydi. Ertesi gün de, enkaz kaldırma çalışmalarında ekiplerimiz yer aldı. Esnafımızın bu konuda zararı oldu ama büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. İşyerleri konusunda da, gerekli incelemeler yaptıktan sonra esnafımızın mağduriyeti noktasında birlikte hareket edeceğiz.”

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPIP, MÜJDEYİ VERDİ

Başkan Fevzi Demirkol, açıklamalarının ardından yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Küle dönen işyerlerinin sahipleriyle burada da görüşen Başkan Demirkol, esnafa bir de müjde verdi. Yanan işyerlerinin inşaatlarını Haliliye Belediyesi olarak yapacaklarını ve işyerlerini eski haline dönüştürecekleri ifade eden Başkan Demirkol, “4 dükkânın eski hale getirilmesini, inşaatını biz yapacağız. Makineler hususunda, sigortaları var mı, yok mu, AFAD ve Valilik ile biz görüşürüz ve görüşmemiz neticesinde esnafımıza yardımcı olmaya çalışırız. Yalnız, dükkânlarının eski haline dönüştürülmesini Haliliye Belediyesi olarak biz karşılayacağız” diye konuştu.

Esnafta, Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkürlerini iletti.

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