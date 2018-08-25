Pikare, Ücretsiz Deneme Sınavı Yapacak

Güçlü kadrosu ile öğrencileri hedeflerine ulaştırmak isteyen Pikare Özel Eğitim Kursu Şanlıurfa’da iyi eğitim denince akla gelen kaliteli bir kurum olarak ismini duyurmuş. Yeni sezonda da hedeflerini daha da genişleten Pikare Özel Eğitim Kursu ücretsiz deneme sınavı ile ilk 3 öğrenciye %50 indirim imkânı da sunuyor.
Öğrencilerin ücretsiz olarak katılacağı ödüllü deneme sınavı 1 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 11.00’da yapılacak.
Sınav Yeri: Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Bulvarı Sade Apt. Karaköprü/Şanlıurfa
Ücretsiz deneme sınavı başvuruları Pikare özel Eğitim Kursu binasında yapılabileceği gibi, www.ozelpikare.com üzerinde de yapılıyor. Ücretsiz ödüllü sınavına 5, 6, 7, ve 8. Sınıflar katılabilecek.
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