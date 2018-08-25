Kabe İmamı Tutuklandı

Kraliyet Ailesi Kanunları Gevşetiyor

Hesaplar Kapatıldı

Suudi Arabistan’da vaizler ve din alimlerinin tutuklanma belgelerini yayımlayan ‘Düşünce Mahpusları’ sosyal medya savunucusu bir grup Twitter hesabından, geçen Pazar günü kadınlar ve erkeklerin karışık olarak konserlerde ve eğlence merkezlerinde bir araya gelip eğlenmelerini tenkit etmesi sebebiyle Mekke İmamı Hatibi ve Mekke Kadısı olan Şeyh Salih El Talib’in tutuklandığını yazdı.Kabe Hatibi Şeyh Salih el Talip’in Suudi Kraliyet ailesini doğrudan tenkit eden bir konuşma yapmamasına rağmen Kraliyet ailesinin son zamanlarda kadınların toplum faaliyetlerine katılmaları konusunda kanunları gevşettiğine dikkat çekildi.Suudi Arabistan henüz tutuklama ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Tutuklama haberinin verilmesinden kısa süre sonra, haberi yayımlayan al-Talib's Engish ve Arabic Twitter hesaplarının durdurulduğu belirtildi. Suudi Arabistanlı bir insan hakları savunucusu olan Yahya Assiri, Kraliyet yetkililerinin nüfuz sahibi insanların toplum içindeki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçtiğimiz Temmuz ayında CBS televizyonuna verdiği mülakatta, “Kadın ve erkeklerin bir arada bulunmasını yasaklayan kadın ve erkeklerin aynı iş yerinde birlikte bulunmasını kabul etmeyen aşırılıkçılarımız var. Bu fikirlerin çoğu Peygamberin zamanındaki hayat tarzıyla çelişiyor” demişti. |İnternetHaber|