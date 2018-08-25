Serinlemek İçin girdiği Atatürk Barajı'ndan Cansız Bedeni Çıktı

Su Altı Arama Ekipleri, Cansız Bedeni Buldu

Olay Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki Çatak Sosyal Tesislerinde meydana geldi. 14 yaşındaki Suriye uyruklu Mustafa Temo, serinlemek için Atatürk Baraj Gölüne girdi.Yüzmek isterken bir süre sonra gözden kaybolan Mustafa Temo çevredekilerin yardımı ile kurtarılamazken, durum hemen jandarma ve sağlık görevlilerine bildirildi.Ekiplerin olay yerine intikal etmesi ile saatler süren arama çalışmalarının ardından, dalgıçlar Mustafa Temo’nun cansız bedenine ulaştı. 14 yaşındaki Mustafa’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.