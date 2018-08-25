Kendi Yetkilisinden Umudu Kesen Urfalı, Bakan'dan Yardım İstedi.

Çare Bakanda

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan Narlıkuyu Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar internet sorunu yaşıyor.12 dairenin başvuruda bulunduğu apartmanda internet alt yapısının olmaması vatandaşı mağdur ederken hiçbir görevli vatandaşların sorununa çare bulamıyor.Yapılan onca müracaat ile mahallelerine internet alt yapısı getiremeyen vatandaşlar çareyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta aradı. Mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Bakanım, 12 daire tüm müracaatlarımıza rağmen internet hattı getiremedik. Lütfen bize yardımcı olun. Saygılarımla.” dedi.