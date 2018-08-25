Urfa, Kemer Sıkma İşlemine Balıklıgöl İle Başladı

Milyonlarca Turist Alan Şehrin Hali

Bu Haftaki Köşende Urfa'yı Yaz Demiştim Ama...

Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekânı olan Şanlıurfa Balıklıgöl karanlıklara bürünüyor. Akşam olunca ışıklandırma sisteminin kapanması turistlerin görüş alanını daraltıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar “belediye Kemer sıkma işlemine Balıklıgöl’deki ışıkları kapatarak başladı sanırım” yorumunda bulundu.8 ayda 1 milyondan fazla turisti çeken Şanlıurfa’da bu durumun yaşanması tepkilere neden oldu. Özellikle bayram tatilinde şehir dışından oldukça turist alan Balıklıgöl’de ışıkların kapanması misafirlere de saygısızlık olarak değerlendirildi. Bu kadar turist çeken bir şehrin, en sevilen ve en çok merak edilen tarihi mekanında bu gibi sorunların yaşanmasına sebibiyet verenler eleştiren Urfalılar, “Misafirlerimize mahcup olduk. koskoca Balıklıgöl’de ışık yok. Gelenler memnun ayrılmıyor” ifadelerini kullandı.Akşam gezmesine misafirlerini çıkaran Urfalı bir vatandaş ise şu yorumda bulundu “Geçenlerde şehir dışından gelen misafirlerle akşam Balıklıgöl’ü gezelim diye çıktık. Balıklıgöl Karanlığa bürünmüş. Yetkililer hiç Urfa dışındaki tarihi yerleri gezmemişler mi?! Misafirlerimden biri yazardı. Evdeyken gitmeden rica etmiştim bu haftaki köşene Urfa’yı yaz diye fakat...”