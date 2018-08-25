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Bu haber 25 Ağustos 2018 10:25:23 Tarihinde eklenmiştir.

Belediye Harran, Mezarlık Viran

Harran’da bayram ziyareti için mezarlığa gidenler yakınlarının mezarını bulamadı. Mezarların dikenli bitkilerle kaplanmasından dolayı zor uğraşlar veren vatandaşlar, yetkililerin mezarlık bakımı yapmamasından dert yakındı.

Belediye Harran, Mezarlık Viran

Harran’da bayram namazından sonra ölen yakınlarını ziyarete giden vatandaşlar, gördüklerine şaşırdı. Mezarlık alanın her yerini kaplayan bitkiler, mezarların görünmemesine sebebiyet verecek kadar büyümüş ve mezarlar otların içinde kaybolmuştu.
 
 

Harran’da Ölüye De Diriye De Saygı Yok

 Kendi mezarlarını bulabilmek için büyük çaba vatandaşlar dikenli telleri temizlemek için büyük çaba sarf etti. Harran halkı, yetkililerin hizmetlerinden zaten memnun kalmadığını ifade ederek, yaşanan bu durum karşısında; “Diriye saygı yok bari ölülerimize saygınız olsun” ifadelerini kullandı.
 
 
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