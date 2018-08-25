Belediye Harran, Mezarlık Viran

Harran’da Ölüye De Diriye De Saygı Yok

Harran’da bayram namazından sonra ölen yakınlarını ziyarete giden vatandaşlar, gördüklerine şaşırdı. Mezarlık alanın her yerini kaplayan bitkiler, mezarların görünmemesine sebebiyet verecek kadar büyümüş ve mezarlar otların içinde kaybolmuştu.Kendi mezarlarını bulabilmek için büyük çaba vatandaşlar dikenli telleri temizlemek için büyük çaba sarf etti. Harran halkı, yetkililerin hizmetlerinden zaten memnun kalmadığını ifade ederek, yaşanan bu durum karşısında; “Diriye saygı yok bari ölülerimize saygınız olsun” ifadelerini kullandı.