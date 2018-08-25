Urfalıya Yasaklar Ne Yapsın? Piknik Alanını Talan Ettiler

Yasak Olan Yerde Mangal Yakıldı

Bankları Kırıp Yakacak Olarak Kullandılar

Urfa/GAP vadisi Kurban Bayramı boyunca birkaç kendini bilmez vatandaş tarafından işgal edildi. Mangalsız piknik alanı olarak kurulan parkta vatandaşlar mangal yaktı. Mangal yakmaları yetmezmiş gibi bir de parkta bulunan bankları kırarak yakacak niyetine kullandı.Urfa GAP Vadisi dizaynı gereği ateş yakılmayacak dizayna sahip olmakla beraber, mangal yakılmasının da yasak olduğu ve bu yasakların uyarı tabelalarıyla pekiştirildiği bir alan. Ne yazık ki Urfalı vatandaşlar bu yasağa uymayıp Kurban Bayramında mangal yak için GAP Vadisi Piknik alanını tercih ettiler.Piknik alanında bulunan çimler ve ağaçlar zarar görmesin, kömür, köz gibi kalıntılarla çevre kirlenmesin diye mangal yasağı koyulan piknik alanında bazı vatandaşlar, yakacak bir şey bulamadığı için park alanında bulunan bankaları da kırarak ateşlerine destek vermesi için mangalarına attı.Bu kadarına da pes dedirten olay ağır eleştirilere neden oldu. Bu durum, yeşil alanın kıymetini bilmeyen ve onu katletmek için elinden gelen her şeyi yapan Urfalılara otoritenin de yasağın da hiçbir bağlayıcılığı yok dedirtti. Durumu gören vatandaşlar, GAP Vadisi Piknik alanında mangal yakan, bankları kıranlar tespit edilip gerekli cezanın verilmesini talep etti.