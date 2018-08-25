Şanlıurfa’da Korkunç Kaza, 4’ü Ağır 10 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa’da Minibüs İle Otomobil Çarpıştı

Çok Sayıda Sağlık Ekibi Geldi

Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gele trafik kazasında, aralarında çocukların da bulunduğu 4’ü ağır 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Gaziantep'e seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 19 BR 860 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 31 KJK 27 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada yolcu minibüsünde yaralanarak sıkışan yolcular, ihbar üzerine olay giden itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, bölgeye gelen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. 4'ü ağır, 10 yaralı ambulanslara çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.