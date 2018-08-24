Urfalı Şoför Bayılan Kadını Otobüsle Hastaneye Yetiştirdi

Şoför Takdirleri Topladı

Baygınlık geçiren kadın yolcu halk otobüsüyle hastaneye ulaştırıldı. Görüntüler Otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.Şanlıurfa'da halk otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcu, şoför tarafından otobüsle hastaneye ulaştırılması güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. idaresindeki ŞUTİM - Karaköprü hattında sefer yapan halk otobüsündeki yolculuk yapan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın fenalaşarak baygınlık geçirdi. Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği kadının kötüleştiğini gören otobüs şoförü, güzergâhını değiştirerek kadını yakındaki bir özel hastaneye götürdü.Kadının baygınlık geçirmesi ve sonrasında şoför tarafından hastaneye kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı.Şoförün davranışı vatandaşlar ve yetkililer tarafından takdir edildi.