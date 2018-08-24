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Bu haber 24 Ağustos 2018 13:04:48 Tarihinde eklenmiştir.

12 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Ederken Yakalandı

12 yaşındaki çocuğu boş bir araziye götürüp tecavüz etmek isteyen sapık, bu girişiminde başarısız oldu. çevredekiler tarafından çığlık seslerinin duyulması üzerine durum anlaşılınca, tecavüzcü sapık dayak yemekten kurtulamadı.

12 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Ederken Yakalandı

Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. 12 yaşındaki çocuğu gezdirme vaadiyle kandırıp boş bir araziye götüren tecavüzcü, çocuğa arabandan inmesini söyledi. Arabadan inen çocuğa yaklaşan tacizci çocuğun çığlığı ile tecavüz girişiminde bulunamadı.
 
 

Çığlık Sesine Koştular

12 yaşındaki çocuğun çığlığını duyan çevre sakinleri olay yerine geldiğinde tecavüzcünün çocuğu sıkıştırdığını gördü. Tecavüzcü sapığa meydan dayağı atan çevre sakinleri, dayaktan sonra tecavüzcüyü kameraya çekti.
 
 

Tecavüzcü, Çok Pişmanım Dedi

 Görüntülerde yüzü gözü kan içinde olan tecavüzcüye “Çocuğa bir şey yaptın mı yapmadın mı?” sorusu üzerine “Yapmadım abi, pişmanım” diye karşılık verdi.
 
Olaydan sonra tacizci polislere teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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12 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Ederken Yakalandı
12 yaşındaki çocuğu boş bir araziye götürüp tecavüz etmek isteyen sapık, bu girişiminde başarısız oldu. çevredekiler tarafından çığlık seslerinin duyulması üzerine durum anlaşılınca, tecavüzcü sapık dayak yemekten kurtulamadı.
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