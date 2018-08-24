12 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Ederken Yakalandı

Çığlık Sesine Koştular

Tecavüzcü, Çok Pişmanım Dedi

Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. 12 yaşındaki çocuğu gezdirme vaadiyle kandırıp boş bir araziye götüren tecavüzcü, çocuğa arabandan inmesini söyledi. Arabadan inen çocuğa yaklaşan tacizci çocuğun çığlığı ile tecavüz girişiminde bulunamadı.12 yaşındaki çocuğun çığlığını duyan çevre sakinleri olay yerine geldiğinde tecavüzcünün çocuğu sıkıştırdığını gördü. Tecavüzcü sapığa meydan dayağı atan çevre sakinleri, dayaktan sonra tecavüzcüyü kameraya çekti.Görüntülerde yüzü gözü kan içinde olan tecavüzcüye “Çocuğa bir şey yaptın mı yapmadın mı?” sorusu üzerine “Yapmadım abi, pişmanım” diye karşılık verdi.Olaydan sonra tacizci polislere teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.