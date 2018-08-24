12 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Ederken Yakalandı

Çığlık Sesine Koştular12 yaşındaki çocuğun çığlığını duyan çevre sakinleri olay yerine geldiğinde tecavüzcünün çocuğu sıkıştırdığını gördü. Tecavüzcü sapığa meydan dayağı atan çevre sakinleri, dayaktan sonra tecavüzcüyü kameraya çekti.
Tecavüzcü, Çok Pişmanım DediGörüntülerde yüzü gözü kan içinde olan tecavüzcüye “Çocuğa bir şey yaptın mı yapmadın mı?” sorusu üzerine “Yapmadım abi, pişmanım” diye karşılık verdi.
Olaydan sonra tacizci polislere teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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