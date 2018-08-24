7 Yaşındaki Kıza Tecavüz Eden Suriyeliye Meydan Dayağı

Taciz ve tecavüzlerin arttığı dönemlerde tecavüz veya taciz lafını duyanlar çileden çıkıyor. Özellikle çocuk istismarlarının artması ile beraber vatandaşlar tecavüzcüye cezayı kendileri veriyorlar.Örneklerinden bir tanesi de hangi ilde olduğu bilinmeyen bir tecavüz olayında yaşandı. İddialara göre Suriyeli bir mülteci 7 yaşındaki kıza tecavüz etti.Bunu öğrenen çevredeki gençler, Suriyeli çocuğa meydan dayağı attı. Dayak anı saniye saniye kameralara yansıdı. Tecavüzcünün dayak yediğini gören çevre sakinleri duruma müdahale etmek isterken, durduruldu. "7 yaşındaki kıza tecavüz etti, alnından mı öpelim" diyen gençler, çevredekilere aldırmadan Suriyeli tecavüzcüyü dövmeye devam etti.İşte o görüntüler;