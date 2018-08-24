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Bu haber 24 Ağustos 2018 11:36:46 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da 3 Bin Yıllık Şarap Mahzeninde Fıstık Kavruluyor

Şanlıurfa merkeze 30 km. Uzaklıkta olan Esenkulu köyünde Bizans ve Roma döneminden kalma şarap mahzenleri ve mezarlar görüntüsüyle büyülüyor.

Urfa’da 3 Bin Yıllık Şarap Mahzeninde Fıstık Kavruluyor

Esenkulu köyünde taşlar üzerinde yapılan tarihi mahzenler, günümüzde kullanılan şarap mahzenlerinden oldukça farklı ve otantik bir yapısı var. Köylülerin bilgisine göre, mahzenlerin çevresinde bulunan ve şu an boş olan araziler, Roma döneminde üzüm bağı olarak kullanılıyordu.
 

3 Bin Yıllık Mahzende Fıstık Kavruluyor

Romalılar’ın bir dönem yaşadığı köyde mahzenlerden öte başka tarihi yapılar da bulunuyor. 3 bin yıllık olduğu sanılan mahzenler, Bizans ve Romalılar tarafından yıllarca şarap fabrikası olarak kullanılmış ve şu anda Esenkulu köyü halkı bu mahzenlerde fıstık kavuruyor.

 

Tarlada Üzüm Ağacı Kökü Bulundu

Bizans ve Romalıların bir dönem yaşadığı Esenkulu köyünde tarihi yapılardan başka hiçbir eser kalmamış ama yine de Bizanslıların izleri duruyor. Köyün belli yerlerinde taşlara kazılan resim ve mağara duvarlarında görülen yazılar, Roma ve Bizanslılardan kalan hatıralar arasında. Köyde yaşayan halk, Amerikalı arkeologların verdiği bilgiler çerçevesinde köylerinin güzel olduğunu ancak, önceki yıllara kadar, burada Bizanslıların yaşadığını bilmediklerini söyledi. Amerikalı arkeologlar, inceleme için köye geldiklerinde, köyün en yaşlılarından aldığı bilgilerde, tarlalarında daha üzüm ağacı kökünün bulunduğunu kaydetmişler.

 

Mezarlar Zengin ve Fakir Olarak Ayrılmış

Ayrıca Bir dönem Roma ve Bizanslıların ikamet ettiği Esenkulu köyünde mezarlar bulundu. Mezarların 5 metre yerinde dibinde olması ve mağara şeklinde olması dikkat çekiyor. Mezarların 7 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tespit edilirken, Esenkulu köyü halkından alınan bilgiye göre, yıllar öncesine bu mezarlıklarda Bizanslılara ait kemikler bulunmuş. Amerikalı arkeologların yaptığı inceleme sonrası Bizans ve Romalılara ait olduğu tespit edilen tarihi mezarlar, Esenkulu köyünde yapısı bozulmadan duruyor.


Taşlara kazılan mezarların farklı olması gözlerden kaçmazken, Amerikalı arkeologların köylülere verdiği bilgilere göre, mezarlar zengin ve fakir mezarı olarak ikiye ayrılmış durumda. Zenginlerin mezar yapıları oldukça farklı, geniş ve güneşi görebilecek şekilde olurken, fakir mezarları ise, dar ve güneşi görmeyecek yerde. Bizans ve Roma döneminden kalma mezarlar, ilk başlarda mezar olduğu fark edilmediği için, belli bir süre köylüler tarafından çöplük olarak kullanılmış, sonrasında temizlenmiş.



 
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