4 Yaşındaki Oğlunu Boğarak Öldürdü

Çocuğumu Öldürdüm

Babası Belli Değil Diyorlardı Ben De Öldürdüm

Tişörtüyle Boğmuş

Tutuklandı

Olay dün, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana geldi. İddialara göre eşinden ayrılan Fatma Ö. Oğlu Yiğit Çınar’ı da yanına alarak evden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polis aramasının yanı sıra ilçede belediyeden anons da geçildi.Bir süre sonra ekipler, anneyi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınlarında buldu. Polisi görünce kendisine zarar veren kadın, çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Yaralı kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanedeki tedaviden sonra polisler, kadının çocuğunu öldürüp bıraktığı inşaata gitti. Burada arama yapan polis, Yiğit Çınar'ın cansız bedenini buldu.Sorgulanan kadın ise, "Benim oğluma herkes küfür ediyor, kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sinir krizi geçirdim, oğlumu boğdum" dedi. Gözaltına alınan kadın, daha sonra ''kasten adam öldürme'' suçundan mahkemeye sevk edildi. Yiğit Çınar'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Adliyeye sevk edilen Fatma Ö. emniyetteki sorgusunda ise, ''Oğluma sürekli 'senin baban belli değil' diyorlardı. Cinayeti bu yüzden işledim'' dediği öğrenildi. Ayrıca ekipler, kadının, oğlunu kendi üzerinden çıkarttığı tişörtle boğarak öldürdüğünü saptadı.Cinayeti işledikten sonra pişman olduğunu belirten Fatma Ö., ''Oğlumu öldürdükten sonra aynı inşaatın çatısına çıkıp kendimi atmak istedim. Uzun süre burada durdum ama beceremedim. Daha sonra aşağıya inip, sokakta gezdim. Sinir krizi geçirmişim, polisleri karşımda görünce kendime zarar vermeye başladım" dedi.Yakınları tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı da öğrenilen kadın, yoğun güvenlik önlemi altında, ''kasten adam öldürme'' suçundan adliyeye sevk edildi. Fatma Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.