Bucak, Bayramda Akraba ve Sevenlerini Ağırladı

Ekonomist Çiftçi Fatih Bucak Siverek ilçesinde kendisini ziyaret’e gelen akrabalarını, sevenlerini ağırladı. Kurban Bayramı nedeniyle ilçeye adeta akın eden yakınları ve sevenleri Fatih Bucak’ın bayramlarını kutlamak için büyük kalabalık oluşturdu.