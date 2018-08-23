15 Liraya Su, 70 Liraya Lahmacun, Duruma Bakanlık El Attı

Lahmacun 70 Lira Su 15 Lira

Bundan Sonra İzin Vermeyeceğiz

Yaz tatilinde sıkça tercih edilen mekânlar arasında olan plajlarda yiyecek ve içecekler fahiş fiyatlara sayılıyor. Son dönemde gündemde oldukça yer kaplayan ve eleştirilere neden olan yiyecek ve içeceklerden biri de lahmacun, su ve çay oldu.Bodrum’da plaj restoranlarında lahmacunun adedi 70 liradan satıldı. 50 kuruşluk suyun fiyatı 15 lira olurken, bir bardak çay 18 liraya satışa sunuluyor.Konu hakkında şikayette bulunan vatandaşlar, gerek sosyal medyadan gerekse basın yolu ile durumu anlatan açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuya el attı.Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız" açıklamasını yaptı.