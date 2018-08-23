İnternette Görüştüğü Erkeklere Aynı Yerde Aynı Saatte Randevu Verdi

Aynı Yerde Aynı SaatteSosyal medya hesaplarında kendini oyuncu, şarkıcı ve model olarak tanıtan Natasha Aponte adındaki kadın, Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere Union Square'de aynı saatte randevu verdi.
Bir arkadaşının DJ performansı için randevu veren Aponte ile buluşmak için meydana gelen yüzlerce erkek, diğer erkeklerin performansı izlemek için aynı yere geldiğini düşündü. Ancak birkaç erkek arasında geçen bir diyalog ve daha sonra Aponte'nin sahneye çıkarak mikrofonla konuşma yapması gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı.
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