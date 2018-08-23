Şanlıurfa Tarihin Rekorunu 8 Ayda Kırdı

%100 Doluluk Mevcut

Hükümetin 100 Günlük Eylem Planında Var

Şanlıurfa 2018 yılında koyduğu 1 milyon turist sayısını yılsonuna 8 ayda aşarak tarihinin rekorunu kırdı. Kurban Bayramı tatilinin ilk iki günü de dahil olmak üzere Şanlıurfa’ya gelen turist sayısının 1 milyon rakamını geçtiği açıklandı. Rakamların artmasında en büyük unsurun bölgedeki terör ile Türkiye’nin sınır ötesine düzenlediği operasyonlarla bölgeyi daha güvenli hale getirmesinin etkili olduğu belirtildi. Bir diğer etkenin ise Göbeklitepe’nin Temmuz ayının başında UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesine alınması olduğu dile getirildi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tüm konaklama tesisleri ile otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti.Çiftç i“Şu anda Balıklıgöl’deyiz, Halil-ü Rahman’dayız. Gerçekten bayram tatili sebebiyle cıvıl cıvıl. Şehir turizm anlamında otellerimiz, konaklarımız, butik otellerimiz hepsi şu anda doluluk oranı yüzde 100’e ulaşmış durumda. Zaten Cumhurbaşkanımızın 100 günlük hükümet programında da Şanlıurfa’ya ve yine UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine giren Göbeklitepe vardı. Bizler de turizm atağı noktasında yıllardır yerel yöneticiler olarak çalışıyoruz. Bugün artık Şanlıurfa’da bunun sonuç verdiğini görüyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Şanlıurfa zengin bir yer. İnanç merkezleri, arkeoloji merkezleri, kültürel varlıklar, müzik, sanat, mutfak anlamında çok çok zengin olduğu için gelen misafirler de ben şöyle bir baktım, mutlular. Geldiklerinden çok memnunlar, bu da bizlere huzur veriyor” dedi.Milliyet'ten edinilen bilgiye göre; Hükumetin açıkladığı 100 günlük eylem planında Göbeklitepe’nin de olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “100 günlük bir eylem planı hazırlandı. Turizm hedefleri içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bahsettiği üzere tamamıyla UNESCO üzerine kurulu bir strateji var. UNESCO’nun da taze olarak kalıcı listeye dahil etmiş olduğu Göbeklitepe var. Dolayısıyla Bakanlığımızın da, Cumhurbaşkanlığımızın da ve bizim de Göbeklitepe üzerinde yoğunlaşmamız ve Göbeklitepe’nin Şanlıurfa’da oluşu Şanlıurfa’yı turizmde bu 100 günlük eylem planında dahi merkez noktası haline getiriyor. Onun için önemsiyoruz çünkü şehrimizi ilgilendiriyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bu sonuç veriyor. Bunu her gün rahatlıkla, ilerlemiş şekliyle Şanlıurfa’da hissediyoruz. Cumhurbaşkanımıza da, Kültür ve Turizm Bakanımıza da şehrimize vermiş oldukları önemden dolayı da buradan teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.