Babam Bana Tecavüz Etti Demişti, Kediciğin Yalanı Ortaya Çıktı

Ceylan Özgül, Babam Bana Tecavüz Etti

Aileme İftira Attım

İşte Ceylan Özgül’ün Yalan Videosu;

“Öz babam bana defalarca tecavüz etti.” diyen Ceylan Özgül’ün çıktığı bir TV programında yaptığı açıklamalar şok etkisi yarattı.Adnan Oktar’dan 2017 yılında ayrılan ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Ceylan Özgül, yıllar önce Seda Sayan’ın programına çıkıp “Babam baba defalarca tecavüz etti. İçki içip yanıma geliyordu. Ondan defalarca kaçtım. Kendi namusumu korumak için evden ayrıldım” diyerek, kendi öz ailesi Müslümanım diyerek yeminlerle iftira atmıştı.Son olarak çıktığı başka bir TV programında “Aileme karşı gelip, onlara iftira attım.” Şeklinde yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu.Ceylan Özgül “Ailemi korumak için böyle bir yalan söyledim” dedi. Yıllar sonra yaptığı bu açıklama ile tepkileri toplayan ceylan Özgül, böyle bir açıklama ile ailesinin şerefini 5 paralık ettiği gerekçesiyle eleştiri topuna tutuldu.