Babam Bana Tecavüz Etti Demişti, Kediciğin Yalanı Ortaya Çıktı

Ceylan Özgül, Babam Bana Tecavüz EttiAdnan Oktar’dan 2017 yılında ayrılan ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Ceylan Özgül, yıllar önce Seda Sayan’ın programına çıkıp “Babam baba defalarca tecavüz etti. İçki içip yanıma geliyordu. Ondan defalarca kaçtım. Kendi namusumu korumak için evden ayrıldım” diyerek, kendi öz ailesi Müslümanım diyerek yeminlerle iftira atmıştı.
Aileme İftira AttımSon olarak çıktığı başka bir TV programında “Aileme karşı gelip, onlara iftira attım.” Şeklinde yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu.
Ceylan Özgül “Ailemi korumak için böyle bir yalan söyledim” dedi. Yıllar sonra yaptığı bu açıklama ile tepkileri toplayan ceylan Özgül, böyle bir açıklama ile ailesinin şerefini 5 paralık ettiği gerekçesiyle eleştiri topuna tutuldu.
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