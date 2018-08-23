Camide Korkunç Olay! 10 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Etmek İstedi

Çığlık Sesi İle Durum Anlaşıldı

Gözaltına Alındı

Olay 2 gün önce Cennet Mahallesinde bulunan camide yaşandığı öne sürüldü. Caminin adının öğrenilmediği ihbarda 10 yaşındaki çocuğa camiye gelen bir kişi tarafından tecavüz girişimde bulunulduğu iddia edildi.10 yaşındaki çocuğun tecavüz girişimi sırasında attığı çığlıklar ile yardıma koşan vatandaşlar, tacizciyi alıkoyarak durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polislerin araştırmaları sonucu tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alındı