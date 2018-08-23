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Bu haber 23 Ağustos 2018 09:48:45 Tarihinde eklenmiştir.

Deniz Altında Erdoğan’ın Bayramını Kutladılar

AK Parti İl Genel Sekreteri dalgıç Ali Hakan Yavuz, tatil için gittiği Kıbrıs'ta ekip arkadaşlarıyla dalış yapıp pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Deniz Altında Erdoğan’ın Bayramını Kutladılar

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Genel Sekreteri Yavuz, tatil için gittiği Kıbrıs'ta Erdoğan’ın Bayramını kutladı.

 

Deniz Altında Pankart Açtı

Burada ekip arkadaşlarıyla 'Rabia' işareti yaparak dalış gerçekleştiren Yavuz, Erdoğan'ın posteri ile 'İyi bayramlar Sayın Cumhurbaşkanımız, Van İl Başkanlığı' yazılı pankart açtı.

 

Erdoğan’ın Pankartı İlk Kez Açıldı

Yavuz, daha önce deniz dibinde Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri ise ilk kez açıldı. Bu organizasyonu AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulundaki arkadaşları adına gerçekleştirdik. Herkesin bayramını kutlarız" ifadesini kullandı.
 
 
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