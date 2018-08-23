TOKİ Şanlıurfa'da kentsel dönüşüme başlıyor!

İhale Tarihi Belli Oldu

TOKİ, Şanlıurfa Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 2.Bölüm ile Yeşildirek Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap projeleri kapsamında toplam 595 adet konut, 78 adet dükkan, 120 adet iş yeri inşa edilecek.TOKİ Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 2.Bölüm 120 Adet İşyeri ve 8 Adet Dükkan ile 1.Etap 3.Bölüm 58 Adet Konut ve 26 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 15:00'te yapılacak.TOKİ Şanlıurfa İli Merkez İlçesi Yeşildirek Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 537 Adet Konut ve 44 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 15:00'te yapılacak.