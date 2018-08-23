Urfa'da Korkutan Yangın, Toma İtfaiyeye Destek Verdi

3 Saatlik Çalışma İle SöndürüldüYangının çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun mücadele veren ekiplere polisler de TOMA ile destek verdi. Şanlıurfa’da oduncular sitesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise yangın dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.
Büyükşehir Açıklama YaptıYangının kontrol altına alındığını belirtildiği açıklamada, “Bu gece saat 22.00 civarında Oduncu Pazarı Bölgesinde başlayan yangına karşı teyakkuza geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Başkan Nihat Çiftçi’nin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasında, Büyükşehir, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesine bağlı ekipler tek noktadan yangına müdahalede bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor” denildi.
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