En İlginç Bayram Kazası, Kafası İki Yerden Kırıldı

Kafasına Keçi Düştü

Kafasında Kırık Var

Bursa’nın Yıldırım İlçesine bağlı Ulus Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ailesiyle kurban kesimi için evlerinin bahçesinde bulunan 50 yaşındaki Mehmet Sıttık Karakaş telefonla konuşmak için dışarı çıktı.Karakaş telefonla sokakta görüşürken, önünde bulunduğu apartmanın 3. katından bir keçi aniden Karakaş'ın kafasına düştü.Yakınları ve çevredeki vatandaşların yardımı ile ilk tedavisi orada yapılan yaşlı adam, özel araçla hastaneye kaldırıldı.Kaza sonrası keçi hızla kaçarak izini kaybettirdi. Keçinin sahipleri kaçan keçiyi iki sokak ötede yakalayarak geri getirdi. Tedavi altına alınan Karakaş’ın kafatasında iki yerde kırık olduğu anlaşıldı