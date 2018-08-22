Naylon Poşetler Ücretli Olacak

Poşetler Ücretli OlacakBir başka deyişle 2018, Türkiye’de plastik poşetlerin ücretsiz olarak dağıtıldığı son yıl olacak. Bu tarihten sonra özellikle süper marketlerin bu poşetleri ücretle vermesi sağlanacak.
Peki vatandaş, plastik poşetlere ücret ödemek istemiyorsa ne yapacak?
File, bez Torba Kullanımı ArtmalıTürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konu hakkında bazı önemli açıklamalarda ve vatandaşlara da önemli tavsiyelerde bulundu. Ücretli plastik poşet düzenlemesini sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Palandöken, "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkarmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli." açıklamasında bulundu.
Yazılı bir açıklama ile konu hakkındaki düşüncelerini ve ücretli plastik poşetlerin nasıl bir katkı sağlayacağını dile getiren Palandöken, uygulamanın 1 milyar dolardan fazla cari açığı önleyeceğini dile getirdi. Sadece poşetleri ücretli kullanarak Türkiye, kasasında 1 milyar dolar kadar para tutabiliyor.
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