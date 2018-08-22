Naylon Poşetler Ücretli Olacak

Poşetler Ücretli Olacak

File, bez Torba Kullanımı Artmalı

Doğa ve Sağlık İçin Naylon Kullanımı Azalmalı

Daha önce 1 Ocak 2018 itibariyle marketlerden ücretsiz şekilde alınan plastik poşetlerin ücretli olması için adımlar atılmıştı. Ancak bu tarih 1 yıl ertelenmiş, konuyla ilgili kamuoyu oluşturulmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük eylem planı kapsamında Ekim 2018’e çekilen ücretli plastik poşet düzenlemesi, ilk ertelendiği 1 Ocak 2019 tarihine geri döndü.Bir başka deyişle 2018, Türkiye’de plastik poşetlerin ücretsiz olarak dağıtıldığı son yıl olacak. Bu tarihten sonra özellikle süper marketlerin bu poşetleri ücretle vermesi sağlanacak.Peki vatandaş, plastik poşetlere ücret ödemek istemiyorsa ne yapacak?Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konu hakkında bazı önemli açıklamalarda ve vatandaşlara da önemli tavsiyelerde bulundu. Ücretli plastik poşet düzenlemesini sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Palandöken, "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkarmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli." açıklamasında bulundu.Yazılı bir açıklama ile konu hakkındaki düşüncelerini ve ücretli plastik poşetlerin nasıl bir katkı sağlayacağını dile getiren Palandöken, uygulamanın 1 milyar dolardan fazla cari açığı önleyeceğini dile getirdi. Sadece poşetleri ücretli kullanarak Türkiye, kasasında 1 milyar dolar kadar para tutabiliyor.Palandöken, “Vatandaşlar, yıl içerisinde naylon poşet için yaptıkları harcamayı bez torba ve file için de rahatça yapabilirler. Bunun için ek bir ücrete gerek yoktur. Bu tür file ve bez torbaları sadece alışverişe çıkarken değil normal zamanda da yanımızda bulunması gerekir. Üzerinde yaşadığımız bu dünya ve bu ülke bizim. Onu kirletmek demek geleceğimizi kirletmek demektir. Bu konuda duyarlılık oluşturmak, komşumuzu akrabamızı da uyarmak gerekiyor. Ülke olarak bu dönüşüm bilincine kavuşmamız başta ekonomimize, doğamıza ve sağlığımıza da olumlu geri dönecektir." açıklamasında bulundu.