Urfa’da Sağlıkçılar Bayramda Da Görev Başında

Sağlık Çalışanları Bayramda Da Görev Başında

Vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için, hastanelerin acil servisleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimleri 24 saat görevlerinin başında olacak.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları da Kurban Bayramında görevinin başında olmaya devam ediyor.