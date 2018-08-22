Kırmızı Listedeki Terörist Öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada şunları ifade etti;“Gümüşhane-Kürtün kırsalında devam eden operasyonlarda 22 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede yer alan Türk Tarık kod adlı Barış Öner olduğu tespit edilmiştir.”