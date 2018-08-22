Ablasına Bayram Hediyesi Karaciğer Dokusu Oldu

Sadece Kardeşinin Dokusu Uyuştu

Şanlıurfa'da yaşayan karaciğer hastası Fadile Göktürk, kardeşinden nakledilen dokuyla hayata tutundu.Çiftçilikle uğraşan Göktürk ailesinin en büyük çocuğu 26 yaşındaki Fadile Göktürk'e, yaklaşık 6 yıl önce karaciğer sirozu teşhisi konulmuştu.Kızlarının tedavisi için Malatya, Gaziantep ve Ankara'daki çeşitli hastanelere giden aile, sonuç alamayınca Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından muayene edilen Göktürk'ün, acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.Yapılan tetkiklerde baba Mehmet ile anne Nasire Göktürk'ün dokuları uyuşmayınca, hastanın kardeşi 21 yaşındaki Yusuf Göktürk karaciğerinden parça vermeye gönüllü oldu.Fadile Göktürk, Kurban Bayramı öncesi kardeşinden nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu. AA