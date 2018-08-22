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Bu haber 22 Ağustos 2018 08:38:03 Tarihinde eklenmiştir.

Eşeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, Karı Yoktu Şeytana Uydum

Eşeğe tecavüz ederken yakalanan şahıs “karı yok, şeytana uydum” diyerek kendini savundu.

Eşeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, Karı Yoktu Şeytana Uydum

Kütahya’da yaşandığı iddia edilen olayın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Boş bir arazide eşeğe tecavüz ederken yakalanan şahıs karı yok şeytana uydum diyerek kendini savunmaya çalıştı.
 
İşte o görüntüler;


 
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Eşeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, Karı Yoktu Şeytana Uydum
Eşeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, Karı Yoktu Şeytana Uydum
Eşeğe tecavüz ederken yakalanan şahıs “karı yok, şeytana uydum” diyerek kendini savundu.
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