Eşeğe Tecavüz Ederken Yakalandı, Karı Yoktu Şeytana Uydum

Kütahya’da yaşandığı iddia edilen olayın görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Boş bir arazide eşeğe tecavüz ederken yakalanan şahıs karı yok şeytana uydum diyerek kendini savunmaya çalıştı.İşte o görüntüler;