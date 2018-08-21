Şanlurfa’ya Modern Kurban Kesim Alanı

İlkel Şartlarda Kurban Kesiyoruz

Urfa’da vatandaş kurban bayramında kurbanlıkları kesmek için mahalle, sokak arası, açık alanlar gibi yerleri tercih ediyorlar.Hem görüntü kirliliğine sebep olduğu hem de sağlık açısından sorunlar yaratan bu durumun giderilmesi için vatandaşlar belediyeden modern kurban kesim alanı istedi.Konu hakkında bir vatandaş,“Sayın Belediye yetkililerimizden İstanbul Güngören Belediyesinin yaptığı gibi, Urfa’mıza da Modern Kurban Kesim Merkezlerinin kazandırılmasını istirham ediyoruz.Halen ilkel şartlarda yapılan kesimler hem hayvanlara, hem de kurbanı kesenlere eziyet çektiriyor.” dedi.Yetkililerin, vatandaşların bu isteğine ne cevap vereceği merak konuş haline geldi.Güngören Belediyesine Ait Modern Kurban Kesim Alanı;