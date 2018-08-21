Uyuşturucu Kullanan Genç Sokak Ortasında Ağladı

Uyuşturucu Madde Aldı, Sokak Ortasında AğladıNerede çekildiği hakkında bilgi edinilemeyen bir sokakta ise başka bir genç, bonzai adlı uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra sokak ortasında ağmaya başladı. Etraftakilerin yardım elini uzatmaması eleştirilirken, yardım etmeyenlerin de açıklamaları da onları haklı çıkarmaya yetti. Yardım eli uzatmayan çevre sakinleri, “Uyuşturucu aldıktan sonra tehlike saçıyorlar. Bizler yardım eli uzatmaya yeltendiğimizde şiddet gösteriyorlar” yorumunda bulundu.
İşte o görüntüler;
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