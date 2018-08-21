Uyuşturucu Kullanan Genç Sokak Ortasında Ağladı

Uyuşturucu Madde Aldı, Sokak Ortasında Ağladı

Uyuşturucu madde temini konusunda çok da zorlanmayan gençler, kullandığı uyuşturucu maddenin etkileriyle yerlerinden doğrulamadı. İki genç sokak arasında uyuşturucu kullanırken görüntülendi. Başka bir vatandaşl tarafından uyuşturucu etkisinde olan gençlerin hali saniye saniye kameralara yansıdı. Gençler yerlerde sürünerek ilerlemeye çabalarken, uyuşturucu maddenin etkisiyle bir adım bile atamadılar.Nerede çekildiği hakkında bilgi edinilemeyen bir sokakta ise başka bir genç, bonzai adlı uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra sokak ortasında ağmaya başladı. Etraftakilerin yardım elini uzatmaması eleştirilirken, yardım etmeyenlerin de açıklamaları da onları haklı çıkarmaya yetti. Yardım eli uzatmayan çevre sakinleri, “Uyuşturucu aldıktan sonra tehlike saçıyorlar. Bizler yardım eli uzatmaya yeltendiğimizde şiddet gösteriyorlar” yorumunda bulundu.İşte o görüntüler;