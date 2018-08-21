Ceylanpınar’da Yaşanan Bıçaklı Kavgaya Sebep Olanlar Yakalandı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpına ilçesinde geçtiğimiz günlerde kavga meydana gelmişti. İddiaya göre Sultangazi caddesinde Suriyeli oldukları öğrenilen 2 grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıkmış, çıkan kavgada Amca çocukları olan, Adallah Şeyh Ali ile Abud Şeyh Ali karşı tarafından bıçaklı saldırısında yaralanmıştı.Bugün edinilen bilgiye göre saldırganların kim olduğu tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor.İşte o saldırganların fotoğrafı,Ne Olmuştu? Öğrenmek İçin Tıklayınız!