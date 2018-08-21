Su Yetmez Bir De Elektriği Keselim Dediler, Birecik'i Perişan Ettiler

Su Yetmezmiş Gibi Bir De Elektriği Kesitiler

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde günlerdir su sıkıntısı çeken vatandaşlara bir dert daha eklendi. Su kesintilerinin yanında elektrik kesintisi ile de karşılaşan vatandaşlar isyan etti.Dün sabahtan akşama kadar su kesintisiyle canları sıkılan vatandaşların, öğle civarı elektrikleri de kesildi. Önüne geldiği her yerde sorunlarını dile getiren mağdur vatandaşlar, yönetimden hiç memnun olmadıklarını dile getirerek, “Fırat’ın kıyısındaki bir şehirde su yok. günlerdir susuz bir şekilde bekliyoruz. İnsan yerine konulup bir açıklama da alamıyoruz yetkililerden. Saat 07:00' dan itibaren sular kesik, Saat 11:30' dan itibaren bir kısım mahallelerde elektrikler kesik. Arefe günü vatandaşa bu eziyeti yapıyorlar” ifadelerini kullandı.Su ve elektrik sorunun yanında şehirdeki çöp yığınlarından da şikayetçi olan vatandaşlar, çöploerin toplanmadığını, biriken çöplerin ise sağlık açısından sorun olduğunu dile getirdi.