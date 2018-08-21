Dilipak: Vatikan Çıkardığı Cinleri Kadrolu İşe Alıyor

Vatikan İlahiyatında Önemlidir

Fetö'cülerin De Bu İşlerle İlgilendikleri Söyleniyor

Dilipak, Yeni Akit'te köşesinde 'L'exorsizm ve Demonizm!' başlıklı yazısında, Vatikan'ın cin çıkardığı ve çıkardığı cinleri işe alarak istihbaratta kullandığını iddia etti."Bu L'exorsizm ya da Demonizm de ne, nereden çıktı bunlar derseniz; L'exorsizm, ‘Cin çıkarma', Demonizm ise ‘Şeytancılık', ‘Şeytanlarla mücadele' anlamına geliyor.." diyen Dilipak şöyle devam etti:"Bunlar Vatikan ilahiyatındaki iki önemli ana bilim dalı… Aynı şekilde bu konu ile ilgili Vatikan'ın yasaları ve yönetmelikleri var. Ve bu kurallar bütün Katolik kiliselerinde geçerli ve tabii Vatikan'ın diplomatik misyonları için de bu yasalar bağlayıcı. Evet, evet, kiliselerde cin çıkarma işi yapılıyor. Çıkarılan cinler yargılanıyor, cezalandırılıyor, hapsediliyor, ya da kilisenin emrine giriyor, yani anlaşıyorlar, ‘kadroya alıyorlar'(!). İstihbaratta kullandıkları da söyleniyor, ya da birilerine musallat etmede de.."Dilipak, "Mesela FETÖ'cülerin de bu işlerle ilgilendikleri söyleniyor" diyerek iddialarını şöyle sürdürdü:"Ezoterik bir savaş yaşanıyor. Kadrolu Mehdi, Mesih talimat bekliyor… Laboratuvarlarda Gog ve Magog'ü üretmeye çalışan ‘bilim adamları', ‘Gen mühendisleri' var. Kimine göre Süleyman aleyhisselamın 'ahid sandığı' açıldı. Biliyorsunuz zaten Mesih geldi, Mehdi de.. Her ne hikmetse sadece FETÖ değil, mesela Evrenesoğlu da Amerika'da, Kesdizani'ler, Ahmediler, Tahir-ül Kadri'ler hep ABD'den, Batıdan icazetli. L'exersist'ler ve Demonolog'lar iyi çalışıyor, fazla mesai yapıyorlar anlaşılan."