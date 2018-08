GAP Havalimanı Çalışanı Gerçekleri Anlattı, Firmalar Uçuşlarını İptal Ediyor

GAP Havalimanı Rekor Kırıyordu

Urfa’ya Sahip Çıkılmıyor

Firmalar Uçuşlarını İptal Etti

Şanlıurfa GAP Havalimanı uçak seferlerinin sayılı olması vatandaşları başka çevre illere yönlendirmeye mecbur bıraktı. Daha önce uçuş seferleri konusunda rekor seviyelere yükselen GAP Havalimanı artık uçaklar haftada bir iniyor.Konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan ve GAP Havalimanında görevli olan bir işçi;"Ben Havalimanıda çalışıyorum Urfa’ya 2018 başında rekor seviyede ayda 70 - 80 tane uçak gelirken şu an uçak sayısı 30 taneye 20 taneye düştü.” dedi.Uçak sayısında ciddi düşüşlerin olması Urfa ekonomisini etkilediği gibi, iş hayatında da sıkıntılara neden olduğunu vurgulayan Havalimanı çalışanı, durumun Urfa’ya sahip çıkılmamasından kaynaklandığını dile getirdi.Başka şehirlerden Urfa’ya seferlerin olamadığı gibi Urfa’dan da diğer şehirlere uçuşların olmaması insanları başka Havalimanlarına yönlendiriyor. Örneğin, Urfa’dan Ankara’ya uçak yok. İzmir’e her gün olması gereken uçuşlar haftada bir yapılıyor.Bizim memleketimizi yükseltmek yerine batırdılar diyen Havalimanı çalışanı; “Şu an Urfa yolcusunun %50’si Antep ve Diyarbakır Havalimanından seyahat etmek zorunda kalıyor. Onur Hava Yoları Urfa’ya olan uçuşlarının tamamını iptal etti. Sun Ekspres iptal eti. Kimsenin bundan haberi yok” diyerek GAP Havalimanı gerçeklerini anlattı.