GAP Havalimanı Çalışanı Gerçekleri Anlattı, Firmalar Uçuşlarını İptal Ediyor

GAP Havalimanı Rekor KırıyorduKonu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan ve GAP Havalimanında görevli olan bir işçi;
"Ben Havalimanıda çalışıyorum Urfa’ya 2018 başında rekor seviyede ayda 70 - 80 tane uçak gelirken şu an uçak sayısı 30 taneye 20 taneye düştü.” dedi.
Urfa’ya Sahip ÇıkılmıyorUçak sayısında ciddi düşüşlerin olması Urfa ekonomisini etkilediği gibi, iş hayatında da sıkıntılara neden olduğunu vurgulayan Havalimanı çalışanı, durumun Urfa’ya sahip çıkılmamasından kaynaklandığını dile getirdi.
Başka şehirlerden Urfa’ya seferlerin olamadığı gibi Urfa’dan da diğer şehirlere uçuşların olmaması insanları başka Havalimanlarına yönlendiriyor. Örneğin, Urfa’dan Ankara’ya uçak yok. İzmir’e her gün olması gereken uçuşlar haftada bir yapılıyor.
Yorum Yap