Çiftçiler Ne Yapacak? Dap Gübersine Rekor Zam

Dap Gübresi Kaç TL?

Dap Güberesi Kullanılmazsa Verim Düşer

Dap gübresi, doların yükselmesine bağlı olarak son 5 gün içinde 900 lira daha yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu 2 bin 500 liraya satılan gübre, 3 bin 400 liraya kadar yükseldi.2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında ton başına fiyatı bin 600 ile bin 700 lira arasında değişen ve Konya Ovası'nda en çok tercih edilen gübrelerin başını çeken dap gübresi, geçtiğimiz hafta 2 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Aradan geçen 5 günün ardından döviz kurundaki yükseliş ile birlikte dap gübresinin fiyatı 3 bin ile 3 bin 400 lira arasında değişiklik göstermeye başladı.Çiftçi ise artış karşısında çaresiz kaldı. Ekimlerin başlamasına yaklaşık 1, bir buçuk ay kala gübre fiyatının yükselmesi, çiftçiye hayal kırıklığı yaşattı. Ziraat Odaları Başkanları da çiftçilerin bu şartlarda üretim yapmasının zor olduğunu hiç bir çiftçinin de 3 bin liraya dap gübresi alıp ekebilecek gücünün olmadığını aktardı. Ayrıca dap gübresi kullanılmazsa üretimde azalmayla beraber ciddi oranda verim kayıplarının yaşanmasından da endişe ediliyor.