En Çok Çay İçen Ülkeler Açıklandı

Son on yılda dünyada çay üretim alanları 4.52 milyon hektara ulaştı. 2015’ten 2016 yılına geçerken çay üretimi yüzde 4.2 artarak 5.31 milyon ton olarak gerçekleşti. Dünya çay üretiminin yüzde 86’sı Asya’da, yüzde 11’i Afrika’da ve yüzde 3’ünün ise diğer ülkelerde gerçekleştiğine yer verildi. Dünya çay üretiminde 2.270 milyon ton ile Çin birinci, 1.210 milyon ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 259 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri 179 bin ton ile Vietnam, 129 bin ton ile Endonezya izledi” dedi.
Çay Tüketiminde Türkler İlk SıradaRapora göre dünyada 7.3 milyar nüfus göze aldığında yıllık çay tüketiminin kişi başı 500 gram olduğunu ifade eden Önder, şunları söyledi:
"Dünya çay tüketiminde siyah çay daha çok batı ülkelerinde, Ortadoğu ve Avrupa’da, yeşil çay ise Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde tüketiliyor. Dünya çay tüketiminde Çin yüzde 36’lık oranla 1.8 milyon ton tüketimle lider ancak yıllık kişi başı tüketimi 0.75 kilogramdır. Yılık kişi başı tüketimde Türkiye 3.5 kilogramla birinci sırada yer alıyor. Türkiye’yi 2.44 kilogram ile Afganistan, 2.19 kilogramla Libya, 1.8 kilogram Katar ve 1.7 kilogram ile İngiltere izliyor.”
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