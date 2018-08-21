Urfa’da Zabıtalar Simit Tezgahına el Koydu

Zorla Araca Bindirdiler

Vatandaşlar Zabıtaya Tepki Gösterdi

Hırsızlık Mı Yapsın?

Şanlıurfa’da geçimini simit satarak sağlayan vatandaşın simit tezgâhına el konuldu. Şanlıurfa’nın işlek caddelerin birinde simit satan vatandaşı gören zabıtalar, duruma müdahale etti. Simit tezgâhını zabıta aracına koymak için girişimde bulunan zabıtalara direnen simit satıcısı başarılı olamadı.O sırada çevrede bulunan vatandaşlar da zabıtaya tepki gösterdi. Tepkilerin ardından simit satıcısını da zorla araca bindirmek isteyen zabıta ekipleri, simit satıcısının direnmesine karşı koymaya çalıştı.Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. Olay mevkiinde otobüste bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, zabıta ekipleri ile simit satıcısının mücadelesi yer aldı.Simit satıcısı genci zorla araca bindirmek isteyen ekiplere tepki gösteren vatandaşlar, “Kimse bir lokma ekmek yemesin istiyorlar. Bu vatandaş gidip hırsızlık mı yapsın? Yorumunda bulunurken, zabıtalara direnen simit satıcısı ise; “Ben ne yaptım da tezgâhıma el koyuyorsunuz” diye bağırmaya başladı. Simit satıcısını 3 tane zabıta zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştılar.