Urfa’daki Çam Ağaçlarının Kuruma Sebebi Bulundu

Şikâyetler Üzerine Çam Ağaçları İncelendi

2 Ay Sonunda Teşhis Konuldu

Çam Ağaçlarındaki Hastalık Bulundu

Şanlıurfa’da aylardır dile getiren konulardan bir tanesi de çam ağaçlarının kuruması ve giderek yok olması idi.Konu ile alakalı Urfa.com İhbar Hattına gelen şikâyetlerin yanında, vatandaşların konu ile ilgili sesini duyurmak için sosyal medya paylaşımları da mevcuttu. Şikayetler üzerine çalışmalara başlayan GAPTAEM sonunda ağaçların kuruma sebeplerini bularak tedaviye adım atacaklarını duyurdu.GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Şahin Türkölme ve Tülay Kutluhan’ın çam ağaçlarının kurumasına yönelik yaptığı 2 aylık çalışmaları neticeye vardı. Çam ağaçlarındaki hastalığın teşhisi konularak rapor halinde GAPTAEM’e sunuldu.Şanlıurfa’da bulunan çam ağaçlarındaki hastalık Diplodia olarak bulundu. Diplodia bir mantar türü. Bu mantarının etkisi ile çam ağaçlarında aşırı reçine salgılanması ve genç iğne yaprakların renginin hızla sararması görülmekteydi. Urfa genelindeki çam ağaçlarında mevcut olan bu hastalığın teşhisi GAPTAEM tarafından konuldu. Hastalığı durdurucu etmenler de bulundu fakat henüz tedaviye geçilmedi.