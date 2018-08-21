Anaokulu Öğrencileri Caddede Peçeli Ve Silahlı Yürütüldü

Endonezya’da düzenlenen törende anaokulu öğrencilerinin ellerine mukkavdan yapılan silahları verip caddelerde yürütüldü.Çocukların törendeki görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Amacımız Peygamber’in Mücadelesine Dikkat Çekmek

Çocukların Zihinlerine Zarar Verir

Tepkiler üzerine anaokulunun müdürü TK Kartika özür diledi. TK Kartika, amaçlarının çocuklara şiddet aşılamak olmadığını söyledi.BBC'nin haberine göre, TK Kartikai, "Amacımız Peygamber'in mücadelesine dikkat çekmek, Allah sevgisi mesajı vermekti. Para harcamamak için eski kostümleri kullandık. Böyle bir tepki alacağımızı düşünmemiştik. Önemli olan törenlere katılmamız ve çocukların mutlu olması" dedi.Endonezya Meclis Başkanı Bambang Soesatyo da yürüyüşü "uygunsuz bir gösteri" olarak nitelendirdi.Bambang Soesatyo yürüyüş için "Çocuklara kara çarşaf giydirmek, peçe taktırmak ve ellerine silah maketleri vermek kötü bir izlenim uyandırıyor. Bu tür bir muamele, çocukların zihinlerine zarar verir" diye konuştu.Endonezya, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi. Hollanda'dan bağımsızlığının 73. yıldönümünü de 17 Ağustos'ta kutladı.