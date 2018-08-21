Ziraat Odası, Pamuk Toplama Fiyatlarını Açıkladı

2018 Pamuk Toplama Fiyatları

Çiftçi Fazla Diyor, Biçerciler Az

Günlerdir ortalıkta dolanan listelerden sonra, pamuk toplama fiyatlarının asıl listesi açıklandı. Haberimiz üzerine mesai olmamasına rağmen toplanan Şanlıurfa Ziraat Odası, fiyatların belli olduğu listeyi arife gününde yaptıkları toplantı ile açıkladı.Şanlıurfa Ziraat Odasının yayınladığı listeye göre;Pamuk toplama makinesinin dönüm ücreti 145 TLBalyalı pamuk toplama fiyatı ise 165 TL olarak belirlendi.Böylece Balyalı Pamuk Toplama Derneği ile Biçerciler Derneğinin belirlediği fiyatlar geçersiz oldu. Belirlenen fiyatlardan memnun olan kadar, memnun olmayanlar da oldu. fiyatların açıklamasından sonra Balyalı Pamuk Toplama Derneği Başkanı, "Başkan maliyetleri göz önündede bulundurmadınız herhalde balyalıda naylon maliyeti dönümü 80 lira." yorumunda bulunurken, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlundan ise cevap gecikmedi. Eyyüpoğlu Korak'ın soruna şu yanıtı verdi; "Çiftçilerimiz fazla diyor, biçerciler az diyor. Maliyet konusunda yerden gög kadar haklısınız. %30 artış yapılmış. Çiftçilerimiz bizi eleştiriyor; nasıl bu fiyatı verdiniz? Maliyete göre, mazota ve dolara göre düşük vermişiz." dedi.İşte Şanlıurfa Ziraat Odasının yayınladığı Pamuk Toplama Fiyatları Listesi;