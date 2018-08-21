Vali Erin, Araç Sürücülerini Uyardı

İlçe Emniyet Müdürlüğünü İnceledi

Erin, Sürücülerin Bayramını Kutladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, emniyet hizmetlerinin sağlanması için bu yıl faaliyete alınan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.Binanın idari birimler ve sosyal alanlarını gezerek görevli polislerle sohbet eden Vali Erin, Şanlıurfa’nın kamu yatırımlarından en yüksek yatırımı alan iller arasında ilk sırada geldiğini belirterek, bu yatırımların nüfus yoğunluğu ve ihtiyaçlar dikkate alınarak şehrin geneline adil bir şekilde dağıtıldığını kaydetti.Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, buradaki incelemelerinin ardından Siverek Millet Parkı’na giderek piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Parkı uzun süre dolaşarak vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin’e, Siverek Kaymakamı Metin Demirel ile İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti.Siverek’teki gezi ve incelemelerinin ardından Hilvan’a geçen Vali Erin, ilçe girişindeki trafik kontrol noktasında yapılan denetlemeleri takip etti. Durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Erin, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini dilediği vatandaşların bayramlarını da tebrik etti.Hilvan Belediyesi Çay Bahçesini ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, burada da vatandaşlarla sohbet etti. Vali Erin’in oturduğu masa etrafına toplanan Hilvanlılar, uzun süre Vali Erin ile sohbet ederek dilek ve temennilerini ilettiler.Vatandaşlarla buluşmasının ardından, geçtiğimiz günlerde serinlemek amacıyla girdikleri Fırat nehrinde boğularak hayatlarını kaybeden Fahri Kıran ve oğlu Erkan Kıran’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Vali Erin, Kıran ailesinin acılarını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.Vali Erin’e Hilvan ziyaretinde, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da eşlik etti.