Urfa’da, Kırmızı Düdükler Denetimde

Broşır, Düdük, Şapka ve Tişört Dağıtıldı

Şanlıurfa genelinde devam eden trafik denetlemelerini sürdüren Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Kırmızı Düdük” kampanyası kapsamında sürücülere bilgilendirici broşürler verirken, küçük yolculara da kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıtmaya devam ediyor.Siverek ilçe girişinde Jandarma timlerinin dağıttığı düdük, şapka ve tişörtünü alan çocuklar da kısa süreliğine Jandarmalarla birlikte trafik kontrollerine katıldı.“Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük – Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim” sloganıyla twitter platformu üzerinden başlatılan bisiklet hediyeli kampanya, çocuklara trafik bilincinin aşılanmasını, sürücülerde kurallara uyma yönünde farkındalık oluşturulmasını amaçlıyor.