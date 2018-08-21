Urfa’da 22 Kişi Gözaltına Alındı

Urfa'da 7 gözaltı

Bozova'da 5 gözaltı

Urfa’da gözaltı sayısı 10’a yükseldi

Urfa'nın Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde 7 kişi gözaltına alındı.Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polisin yaptığı operasyonda İsa Dökmen, Naci Timurtaş ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alındı. Suruç ilçesinde ise Fidel Gümüş adlı kişi polis operasyonunda gözaltına alındı.Bozova ilçesine bağlı Suluca ve Yayak Mahallesi'nde jandarmanın yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Urfa'nın Bozova ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde aynı aileden Muhittin Kara, Hasan Kara, Mehmet Kara, Mirkan Kara ile Yaylak Mahallesi'nden Mehmet Çelik isimli kişi gözaltına alındı.Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 5 kişi İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Urfa’nın Bozova ilçesinde sabah saatlerinde gözaltına alınan 5 kişiden sonra Suruç'ta da 5 kişi gözaltına alındı.Urfa’nın Bozova ilçesinde sabah saatlerinde jandarmanın yaptığı operasyonda Muhittin Kara, Hasan Kara, Mehmet Kara, Mirkan Kara ve Mehmet Çelik jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.Suruç ilçesinde de yapılan operasyonda Suruç Belediyesi Encümeni Mehmet Polat, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Suruç ilçe yöneticisi Nuh Ceyran ve Salih Dağ, Cuma Demir ile Mehmet Tavas'ın gözaltına alındığı öğrenildi.Gözaltına alınanların Suruç Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü bildirilirken, gözaltı gerekçeleri öğrenilemedi.