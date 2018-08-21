Beyaz Masayı Arayanlar, Başkan Demirkol İle Görüştü

Bayramda da Hizmet Verecek

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, vatandaşların çözüm noktası olan Beyaz Masa Birimini ziyaret etti. 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen telefonlara da cevap veren Başkan Demirkol, Beyaz Masa Biriminin Kurban Bayramı boyunca da gece 24’e kadar hizmet vereceğini kaydetti.

Demirkol, Beyaz Masaya Gelen Telefonlara Cevap Verdi

Haliliye Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılında 4442263 numarasıyla kurulan ve kurulduğu günden itibaren Haliliye halkının çözüm noktası olan Beyaz Masa Birimi, yıl boyu sabah 8’de gece 24’e kadar hizmet veriyor. Başkan Fevzi Demirkol da, Beyaz Masa Birimini ziyaret etti. Birim çalışanlarıyla sohbet edip, çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Demirkol, 4442263’e gelen telefonlara da yanıt verdi. Başkan Demirkol’u telefonun ucunda buluna vatandaşlar, taleplerini ileterek, iletilerine çözüm buldu.

Beyaz Masa Birimini ziyareti ve çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, şunları kaydetti:

“Haliliye Belediyesi olarak halkımızla bağlantımızın devam etmesi ve bu bağlantının daha kuvvetlenmesi yönünde göreve başladığımız zaman 4442263 numaralı Beyaz Masa Birimimizi kurduk. Halkımız, 2014 yılından bu tarafa talep, teşekkür ve tavsiyelerini Haliliye Belediyemizin Beyaz Masasına bildirmektedirler. Bayramlarda dahil olmak üzere Beyaz Masa Birimimiz, yıl boyunca sabah 8’den gece 24’e kadar halkımıza hizmet vermektedir. Halkımızın talepleri, geçmişte olduğu gibi en hızlı şekilde karşılanacağını vaat ediyorum. Geçmiş yıllardaki çalışmalarımız bunu göstermiştir ki, halkımızın taleplerine anında cevap veren, halkımızla bağlantısını, irtibatını kuvvetlendiren bir belediyeyiz.”

Başkan Demirkol, telefonla görüştüğü vatandaşların ve birim çalışanlarının da Kurban Bayramını tebrik ettikten sonra birimden ayrıldı.