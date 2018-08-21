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Bu haber 21 Ağustos 2018 02:41:45 Tarihinde eklenmiştir.

2018 Yılı Pamuk Ve Mısır Biçim Ücretleri Açıklandı

Şanlıurfa'da Pamuk ve mısır biçim ücretleri belirlendi. Pamuk balyasız 145 TL, balyalı 165 TL olurken, mısır çırçırlı 26 TL çırçırsız 24 TL olarak açıklandı.

2018 Yılı Pamuk Ve Mısır Biçim Ücretleri Açıklandı

2018 Yılı Pamuk Ve Mısır Biçim Ücretleri Açıklandı

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Hikmet İpar Başkanlığında Şanlıurfa Ziraat Odası’nda gerçekleştirdiği toplantı ile Pamuk ve mısır biçim ücretleri belirlendi. Pamuk makine ile balyasız 145 TL, balyalı ise 165 TL olurken, mısır çırçırlı 26 TL çırçırsız 24 TL olarak açıklandı.
 
 
Pamuk ve mısırın hasat vaktinin yaklaştığı şu günlerde Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurullu gerçekleştirdiği toplantıda 2018 yılı Pamuk ve mısırı biçim ücretlerini belirledi.
Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Hikmet İpar Başkanlığında Şanlıurfa Ziraat Odası’nda gerçekleştirdiği toplantı ile Pamuk ve mısır biçim ücretleri belirledi. Pamuk makine ile balyasız 145 TL, balyalı ise 165 TL olurken, mısır çırçırlı 26 TL çırçırsız 24 TL olarak açıklandı.

İpar: her kesimin çıkarlarını göz önüne aldık

Toplantı sonunda alınan kararı açıklayan Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Hikmet İpar şu bilgileri verdi; “İl Koordinasyon Kurulu olarak yaptığımız toplantıda günümüz ekonomik koşullarını, tarımsal girdileri ve hem üreticiyi hem de işçiyi göz önün bulundurarak belirledik. Buna göre 2018 yılı pamuk ve mısır biçim ücretleri şöyle. pamuğun makineli hasat ücretini Şanlıurfa sınırları içerisinde nakliye dahil dönüm başına balyasız makine ile 145 TL, balyalı makine ile ise 165 TL olarak belirlendi. Pamuğun elle hasat ücreti ise kilogram başına ve pamuğun randımanına göre değişiyor. Buna göre, kilogram başına 39-40 randıman 52 kuruş, 37-38 randıman 48 kuruş, 35-36 randıman 450 kuruş olacak. Mısır biçim ücreti ise, dönüm başına çırçırlı 21 TL, çırçırsız 20 TL olarak belendi. “
 

Başkan Eyyüpoğlu: günümüz ekonomik koşullar gözönünde bulunduruldu

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ‘Pamuk ve mısır hasat dönemi yaklaşırken, üreticilerimizin ve tarım sektörü çalışanlarımızın beklediği mısır ve pamuk biçim ücretlerini İl Koordinasyon toplantısında belirledik. Günümüz ekonomik koşulların gözönünde bulundurduk. Bu yıl belirlenen ücretin hem üreticiyi hem de sektör çalışanını ihya edeceğini düşünüyoruz. Elimizden geldiğince titiz bir karar aldık. Ücretlerin tüm çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. ‘ dedi.
 
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Ekonomi
2018 Yılı Pamuk Ve Mısır Biçim Ücretleri Açıklandı
2018 Yılı Pamuk Ve Mısır Biçim Ücretleri Açıklandı
Şanlıurfa'da Pamuk ve mısır biçim ücretleri belirlendi. Pamuk balyasız 145 TL, balyalı 165 TL olurken, mısır çırçırlı 26 TL çırçırsız 24 TL olarak açıklandı.
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