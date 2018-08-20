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Bu haber 20 Ağustos 2018 18:23:11 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’lı Genç İş Adamı Enver POLAT’dan Bayram Mesajı

Şanlıurfa’lı genç iş adamı Enver Polat Kurban Bayramı münasebeti ile kutlama mesaj yayınladı.

Şanlıurfa’lı Genç İş Adamı Enver POLAT’dan Bayram Mesajı

Şanlıurfa’lı genç iş adamı olarak tanınan Enver Polat Kurban Bayramı münasebeti ile tebrik mesajı yayınlandı. 
Polat: Dünya genelinde 2 milyar’dan fazla İslam aleminin mübarek Kurban bayramını kutladı.
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Kültür
Şanlıurfa’lı Genç İş Adamı Enver POLAT’dan Bayram Mesajı
Şanlıurfa’lı Genç İş Adamı Enver POLAT’dan Bayram Mesajı
Şanlıurfa’lı genç iş adamı Enver Polat Kurban Bayramı münasebeti ile kutlama mesaj yayınladı.
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1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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