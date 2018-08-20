Kanalizasyondakini Kedi Sandı, Elini Uzatınca Şok Yaşadı

Göbek Bağı Boynuna Dolanmış

Bebek Yoğun Bakımda

Hindistan'da yaşanan olayda yoldan geçen vatandaşlar, birden tuhaf sesler duyunca etrafa bakındılar. Geeta isimli bir kadın, bir yavru kedinin yağmur giderine sıkıştığını düşünüp hemen yardım etmeye karar verdi. Geeta, asıl şoku elini uzattığı zaman yaşadı, duyulan sesler kediye değil bir bebeğe aitti.Bebeğin Bacaklarından tutan kadın, onu kanalizasyondan çıkarmaya başladı. Vücudu morarmaya başladığı görülen bebeğin boynuna dolanan şey kısa süreli paniğe neden olsa da göbek bağı olduğu anlaşılınca rahat bir nefes alındı. Geeta isimli kadın, soğukkanlı davranıp hızlıca bebeği boynuna dolanan göbek bağından kurtardı.Kanalizasyondan çıkarılan bebek temiz bir suyla yıkarak hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakıma alındı. Geeta isimli, ise ona "özgürlük" anlamına gelen Sutantiram adını verilmesini istedi.